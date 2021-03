Les postes de police de Durbuy et Champlon sont à vendre pour... 300.000 euros

La zone de police Famenne Ardenne réorganise ses services et points d’accueil. Deux postes sont donc en vente: celui de Durbuy et de Champlon. Notre journaliste s'est rendu sur place à celui de Champlon.

Dans le poste de Champlon, le grand bâtiment n’accueillait plus que 2 policiers agents de quartier. Au fil des années, plusieurs services s’y sont succédés: de l’intervention au quartier en passant par la police de la route, le poste étant à un nœud routier stratégique au croisement de la nationale 4 et de la nationale 89, cela se justifiait. Mais la zone s’est réorganisée et a regroupé notamment son service d’intervention en pôles. Désormais, le bâtiment est surdimensionné pour seulement 2 agents de quartier.

Le poste, lui, ne disparaîtra pas. Il sera transféré à quelques kilomètres de là, dans la future extension de l’administration communale de Tenneville, aux côtés d’autres services et au cœur du village, et donc plus proche de la population, des commerces et des logements. Le montant de l’investissement pour le futur poste de police de Tenneville s'élève à environ 300 000 euros. La zone conclura un bail emphytéotique (ndlr, bail immobilier de très longue durée, le plus souvent compris entre 18 et 99 ans) avec la commune pour la mise à disposition des lieux.

Quant au prix de vente de l’actuel poste de la Barrière de Champlon, il a été estimé à 300 000 euros. La vente devrait donc couvrir les coûts de construction du nouveau poste.

Quant à Durbuy, le futur poste de police s’implantera dans l’ancienne justice de paix à Barvaux, bâtiment récemment acquis par la zone et qui va faire l’objet d’importants travaux.