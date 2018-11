Les routes de la Province du Luxembourg parmi les plus meurtrières d'Europe

En 2016, 36 personnes ont perdu la vie sur les routes de la Province du Luxembourg. Un taux de morts par rapport à la population qui la faisait monter sur le podium des zones routières les plus meurtrières d'Europe.

La Province du Luxembourg est un mauvais élève en matière de sécurité routière. Elle est en effet la troisième région européenne la plus meurtrière pour les automobilistes, devancée par des régions bulgares et portugaises.

Comment expliquer cette mortalité sur les routes de la Province ? "La ruralité est certainement un des éléments qui pourraient expliquer ces chiffres importants", explique Stéphane Thiry, commandant de la zone de secours Luxembourg. "Dans le sens que l'on a des dizaines de milliers de kilomètres de voirie, une densité de population assez faible et donc certainement une possibilité pour les conducteurs de rouler plus vite".

L'an dernier, le pourcentage d'automobilistes contrôlés en état d'alcoolémie était également plus élevé que dans d'autres provinces. Pour certains habitants, la vitesse et l'état des routes sont également à mettre en cause.