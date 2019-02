Les terrains de foot de Habay-la-Neuve dévastés par les sangliers: les responsables du club sont désemparés (vidéo)

On a beaucoup parlé des sangliers, ces derniers temps à propos de la peste porcine africaine. A Habay-la-Neuve, c'est pour une toute autre raison qu'ils font parler d'eux. A plusieurs reprises, déjà, ils s'en sont pris aux pelouses des trois terrains du club local de football. Leur dernière offensive a carrément rendu le terrain impraticable, pour les matchs mais aussi pour tous les entraînements. Des dégâts qui devront être réparés par les bénévoles. Les responsables du club sont désemparés.

"Depuis le mois d’août, les sangliers commençaient à tourner mais ils restaient aux alentours, au bord de la forêt. Maintenant, ils ont décidé d’avancer", explique François, un bénévole du club, au micro de notre journaliste Jean-François Six

"C’est trop dangereux pour les joueurs. On va refaire les trous mais avec la pluie, ça va s’affaisser. Et puis il faut payer. Cela coûte beaucoup d’argent. Il n’y aura pas de dédommagements. Je me suis renseigné, on est considéré comme 'jardin' et non comme des 'cultures'", conclut Thierry Mathieu, le vice-président du club.