Libramont: deux braconniers pris en flagrant délit avec leur matériel

Deux braconniers ont été surpris en flagrant délit de chasse nocturne par l'unité anti-braconnage du SPW (Service public de Wallonie) dans la nuit de samedi à dimanche dernier aux alentours de Renaumont (commune de Libramont, province de Luxembourg), a annoncé mercredi le Service public de Wallonie



Vers 01h00 du matin, un véhicule éclairant les plaines à l'aide de ses phares a éveillé l'attention des agents de l'unité anti-braconnage (UAB) qui avait mis un dispositif afin d'appréhender ces deux braconniers, à la suite d'informations reçues. Après une courte course-poursuite, le véhicule des deux individus s'est arrêté et une fouille a permis la découverte d'une carabine de chasse munie d'une lunette optique, de 30 munitions, d'un appareil de vision thermique et d'un couteau. Le parquet du Luxembourg a confirmé la saisie du véhicule des braconniers ainsi que la carabine utilisée et les munitions.

Les deux suspects n'ont pas été privés de liberté mais seront entendus prochainement par l'unité anti-braconnage, qui a compétence en matière de police judiciaire, afin qu'ils s'expliquent sur les faits. Les préventions suivantes ont été retenues: chasse la nuit, chasse sans permis, chasse sur un territoire de moins de 50 hectares, utilisation d'engins propres à faciliter la capture du gibier (voiture et appareil de vision thermique). Les deux suspects encourent jusqu'à 40.000 euros d'amende, indique le SPW.