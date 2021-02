Un homme venait déverser ses déchets dans la nature depuis 10 ans à Libramont: il a payé une amende, mais c'est la commune qui nettoie

Les dépôts clandestins sont un fléau pour les communes. Libramont s'attaque à une montagne de déchets qui a grandi au fil du temps le long de l'ancienne voie du chemin de fer. Plastiques, jouets, fils barbelés, pneus... Depuis 10 ans, un homme venait déverser ses déchets.

Depuis le début de cette semaine, Libramont a décidé de s’attaquer au plus gros dépôt sauvage sur son territoire. Un dépôt présent depuis environ 10 ans et qui n’a fait que grandir au fil du temps. La malpropreté attire la malpropreté.

Le responsable de cette pollution a été identifié et condamné par la justice pour les infractions environnementales à payer une amende de 1.250 euros, mais pas à nettoyer ni remettre le terrain en état. Ce dépôt sauvage est situé en bordure du tracé de l’ancienne voie de chemin de fer, aujourd’hui pré-Ravel, entre les villages de Presseux et Ourt. Et c'est la commune qui a en charge l'aménagement de ses abords.

Trois containers de 8 tonnes pour évacuer les déchets

Lundi matin, au départ du chantier, la commune pensait enlever environ 8 tonnes de déchets, mais ceux que l’on voyait n’étaient que la face immergée de l’iceberg, d’autres étant présents dans le sol.

Sur place, une impressionnante pelle mécanique est utilisée pour évacuer bac après bac les déchets amoncelés (un peu de tout, sacs poubelles, bâches agricoles, pneus, jouets, barbelés…). Un container de 8 tonnes avait initialement été prévu pour évacuer les déchets. Désormais il en faudra au moins trois. Le chantier devrait se poursuivre encore ce mercredi 24 février, voire jeudi, le temps de tout évacuer.

Le coût de l’opération pour la commune s’élève à 5000 euros. Dans le cadre de son plan local de la propreté, Libramont a pris plusieurs initiatives. Et pour ce genre de dépôts, elle va installer des caméras.

