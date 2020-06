Libramont: un jeune de 16 ans entre la vie et la mort après un accident

Un adolescent de 16 ans, circulant en mobylette, a été grièvement blessé dans une collision avec voiture, survenue mercredi en début d'après-midi à Nimbermont (Libramont), a indiqué le parquet du Luxembourg.

L'accident s'est produit vers 13h00. L'adolescent circulant à mobylette, et ne portant pas de casque, a percuté la voiture à un carrefour. Le conducteur de la mobylette n'avait visiblement pas la priorité et aurait de plus effectué une manœuvre en s'avançant sur l'autre route car son champ de vision était caché par un tas de bois. La collision s'est produite à ce moment-là. Les jours de l'adolescent sont en danger.