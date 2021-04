Lora, qui élève des wallabys près d'Arlon, a perdu une maman et son bébé: "Un vol ou de la méchanceté"

C'est plutôt rare, mais ça existe: à Freylange, une section de la commune d'Arlon, une prairie est peuplée de… wallabys. Il s'agit d'un nom générique donné à plusieurs marsupiaux semblables à des kangourous de petites tailles, originaires d'Australie.

Lora et son père ont eu cette idée "un peu folle" il y a "6 ou 7 ans", nous a-t-elle confié. "On avait un champ de libre, et on devait y mettre des bêtes. Comme on avait croisé des wallabys dans un autre parc, on s'est dit qu’on allait le faire aussi". Il ne s'agit nullement d'un commerce: "On le fait pour nous, pour notre plaisir".

Hélas, samedi dernier, Lora a constaté qu'il manquait un pensionnaire. "C'est une maman avec son petit. On a retrouvé la porte croquée. Par le passé, on a déjà été victime d'un vol. Cette fois-ci, on ne sait pas, c'est peut-être un vol ou de la méchanceté".

Quoi qu'il en soit, la maman wallaby s'est enfuie. "Elle peut survivre dans la nature, car elle n'a besoin que d'herbe et d'eau. Mais je crains qu'elle ne se fasse heurter par une voiture. Ou qu'elle tombe sur un prédateur, car elle mesure moins d'un mètre de haut".

Si vous avez aperçu ce qui ressemble donc à un petit kangourou, dans la région d'Arlon, n'hésitez pas à prévenir Lora sur son téléphone: 0478 769 147.