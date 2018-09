Mais où est passé Hector, le cochon kidnappé à Athus?

Le cochon vietnamien du parc animalier d'Athus, kidnappé ce vendredi, aurait quitté la Belgique.

Le cochon est condamné à mort dans le cadre de l’éradication de la peste porcine africaine. De nombreux habitants de la commune et des alentours s'étaient ainsi mobilisés, en signant notamment une pétition, pour tenter de sauver l'animal qui a finalement été enlevé.

Selon le média L'Essentiel, qui rapporte des informations Shootlux (un site internet de la Province de Luxembourg), Hector aurait été exfiltré à l'étranger.

La responsable du parc animalier, Marianne Labenne, a déclaré de son côté ne pas avoir encore eu de nouvelles du cochon. "Je n'ai pas eu de contacts, on ne va pas me sonner pour tout me raconter. Mais je ne pense pas qu'ils aient gardé Hector en Belgique. On est tout près de la France et du Luxembourg", a-t-elle confié à L'Essentiel. La direction prise par les kidnappeurs reste à l'heure actuelle indéterminée, mais il serait en "lieu sûr".

Marianne Labenne est également revenue sur le kidnapping. "C'est allé très vite, entre 13h30 et 14h20. Pour nous, c'était une association de défenseurs des animaux. Ils l'ont sauvé", a-t-elle ajouté. Malgré ce "sauvetage", une manifestation de soutien a eu lieu ce samedi matin devant le parc animalier où Hector résidait.