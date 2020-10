Marche-en-Famenne: le chantier d'une nouvelle gare de bus devant la gare de Marloie a débuté

Le vaste chantier annoncé devant la gare SNCB de Marloie pour créer une gare de bus a connu ses premiers coups de pelleteuse. Cette gare de bus devrait être bien organisée et structurée, avec 5 quais d’embarquement. Une zone "kiss and ride" a également été pensée pour que les voitures puissent s'y arrêter quelques secondes pour déposer quelqu’un devant la gare, comme devant certaines écoles.

Ce projet est porté et financé à 90% par l’OTW, l’opérateur de transport de Wallonie. Ce lieu est stratégique. Il est situé au croisement des lignes SNCB Arlon-Bruxelles, Marloie- Liège et de nombreuses lignes de bus régionales et une ligne expresse, ainsi que des navettes urbaines. Le tout est connecté à une voie lente pour cyclistes et piétons sur l’ancienne voie de tram.

Chaque jour, pas moins de 90 bus prennent et déchargent des passagers devant la gare de Marloie, transportant plus de 1600 navetteurs quotidiens. L’un des mots d’ordre de ce réaménagement complet de la place de la Gare, c’est donc l’intermodalité. Permettre de combiner facilement les modes de transport pour se rendre au travail, à l’école ou pour un séjour touristique. Ce projet vient renforcer les aménagements déjà consentis par la commune pour réaménager et redynamiser le centre du village de Marloie. Et la commune de Marche (qui finance les trottoirs) espère par ce développement garantir l’avenir de la gare de Marloie.

L’aménagement complet de la place de la gare devrait être terminé pour le 2ème semestre de l'année 2021.