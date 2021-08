Marloie: un grossiste en matériel scolaire se développe grâce à 10 robots

À Marloie (Marche-en-Famenne), l’entreprise Bricolux vient de s’équiper de matériel robotisé pour faciliter la préparation de ses commandes. L’entreprise est active dans les fournitures scolaires (7000 articles en catalogue contre 4000 avant les robots). Elle reçoit les commandes de plus de 2000 écoles en Wallonie et à Bruxelles.

L’entreprise a profité du confinement pour étudier, installer et tester trois robots. Elle en a aujourd’hui 10 qui amènent directement aux préparateurs de commandes les rayons et les produits à mettre dans les colis commandés par les clients (écoles, crèches, particuliers…).

Fini donc pour le préparateur de commande de prendre son caddie et d’aller dans tous les rayons, ici, le robot amène directement l’étagère au préposé qui n’a plus qu’à se servir. Un laser vert lui indique le carton dans lequel se servir, sur son écran, le nombre de produits à prendre, et une étiquette numérique est allumée devant le carton où déposer la marchandise. Une fois déposée, le préparateur appuie sur le bouton et passe au produit suivant.

1300 produits légers sont stockés dans la zone des robots. Les plus lourds sont encore empaquetés et préparés par des étudiants.

Au total, 70 étagères sont transportées par les 10 robots. Tout le stock de produits légers bouge en permanence. Cela évite environ 1300 km de marche par an et fait gagner un temps important, résultant en des livraisons plus rapides aux clients.

Le système amène aussi le risque d’erreur à 0% contre 2-3% par le passé. Avant, le préparateur gérait 1 commande à la fois, ici 48 commandes à la fois (96 en tout puisqu’il y a 2 postes).

Ce nouveau système a permis de décrocher de nouveaux marchés et même d’engager 3 personnes ces derniers mois. Ce qui a amené un changement pratique : les clients ne viennent plus dans les rayons du magasin gérés par les robots, et passent leurs commandes via internet.