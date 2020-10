Les services de la Zone de secours Luxembourg ont été contactés ce jeudi peu après 16h pour un accident entre une voiture et un bus du TEC sur la N81 à Hondelange, nous a indiqué la zone. "Étant donné la présence de plus de 20 passagers dans le bus, principalement des ados et des enfants, le plan d'intervention médical restreint a été déclenché et une autopompe, un véhicule de balisage, des ambulances, le Smur d'Arlon, la police de la route, le FIT de la Croix-Rouge et un officier de la zone ont été engagés sur place. Un gros déploiement de moyens opérationnels donc pour constater, fort heureusement, un banal accrochage, sans gravité, avec une seule personne ayant necessité des soins sur place", indique la zone de secours dans une réaction écrite.

"Certains parents, avertis par l'établissement scolaire du fait que le bus ramenant les enfants avait eu un accident, se sont rendus sur place en panique. En bref: plus de peur que de mal et la situation est vite rentrée dans l'ordre", conclut la zone.