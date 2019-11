Une fête de village vire au cauchemar à Metzert: 17 personnes hospitalisées, 9 personnes intoxiquées au CO

Une soirée qui ne se passe pas comme prévu du côté d'Arlon. Quarante personnes ont été évacuées suite à une potentielle intoxication au monoxyde de carbone: 17 personnes ont dû être hospitalisées, 9 ont été intoxiquées.

Dix-sept personnes ont été hospitalisées à la suite d'une fête vendredi vers 20h00 à la salle du village à Metzert (Attert), a-t-on appris auprès de la zone de secours Luxembourg et du parquet du Luxembourg. 9 personnes ont été intoxiquées. L'origine de l'intoxication serait liée à un four à gaz.



Un plan d'intervention médicale (PIM) a été déclenché. Six ambulances et trois SMUR ont été envoyés sur place. En tout, quarante personnes ont dû être évacuées de la salle. Seize d'entre elles ont été légèrement intoxiquées et une se trouve dans un état critique. Concernant les circonstances, le parquet indique qu'un four à gaz était installé dans une petite pièce qui n'était pas prévue pour cet usage. Il y aurait donc une utilisation inappropriée couplée à une fuite de gaz. La thèse de l'accident semble acquise. Une enquête sera néanmoins menée pour établir les responsabilités.