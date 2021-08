Meurtre de la directrice de Spa-Francorchamps: les deux victimes et leur meurtrier présumé ont dîné au restaurant peu avant les faits

Franz Dubois, l'auteur du double féminicide commis dans la nuit de samedi à dimanche derniers, à Gouvy (province de Luxembourg), à l'encontre de son épouse Nathalie Maillet, directrice du circuit de Spa-Francorchamps, et de l'amie de celle-ci, Lawrence Durviaux, avait dîné avec les deux victimes dans la soirée précédant les faits, dans un restaurant de Bastogne, rapporte mercredi La Meuse du Luxembourg.



Contacté par l'agence Belga, le parquet du Luxembourg s'est refusé à tout commentaire. "L'enquête se poursuit sur les circonstances (des faits)", a simplement indiqué la magistrate de presse, Sarah Pollet. Selon la Meuse du Luxembourg, les deux victimes et Franz Dubois auraient dîné ensemble au restaurant "Léo", à Bastogne, le soir du double meurtre. Cette soirée aurait été organisée par l'auteur présumé des faits lui-même pour célébrer son anniversaire et celui d'Ann Lawrence, ainsi que le dernier anniversaire de mariage du couple Dubois-Maillet, a confié le frère d'Ann Lawrence au journal du groupe Sudpresse.

D'après le quotidien toujours, les deux femmes avaient officialisé leur union au mois de juillet dernier. Les trois protagonistes auraient quitté le restaurant vers 23h00, moins d'une heure avant la commission des faits dans une maison du couple Dubois-Maillet, à Gouvy. Franz Dubois aurait tiré sur les deux femmes avant de retourner son arme contre lui, avait indiqué dimanche le parquet du Luxembourg.