Meurtre de la tenancière du "New Tacot" à Bastogne: le principal suspect, inculpé d'assassinat, conteste la préméditation

Le meurtrier présumé de Marie-Thérèse Roufosse, la tenancière du café "Au New Tacot" tuée la nuit du 15 au 16 juillet à Bastogne, s'est rendu sans résistance à la police mardi soir, rapporte jeudi le parquet du Luxembourg. Inculpé d'assassinat, il est en aveu du meurtre, mais conteste la préméditation.

Philippe Lemaire, l'homme de 48 ans suspecté du meurtre de Marie-Thérèse Roufosse, s'est présenté mardi soir aux urgences de Bastogne pour alerter la police de sa présence. "Il s'est rendu sans résistance", a indiqué la magistrate de presse Sarah Pollet jeudi après-midi, confirmant une information de Sudpresse.

Privé de liberté à 21h45, le suspect a été entendu mercredi par les enquêteurs du service d'enquête et de recherche de la zone de police Centre-Ardenne puis par le juge d'instruction jeudi matin. Il est en aveu des faits, à l'exception de la préméditation, précise le parquet du Luxembourg. Il a été inculpé d'assassinat et d'infraction à la législation sur les armes puis placé sous mandat d'arrêt au terme de son interrogatoire. Marie-Thérèse Roufosse a été tuée la nuit du 15 au 16 juillet dans son café d'une balle dans la tête, tirée à distance rapprochée. Philippe Lemaire, son ex-compagnon, est connu des autorités judiciaires et de la police, notamment pour des antécédents en matière de port d'arme. Il comparaîtra mardi prochain devant la chambre du conseil d'Arlon.