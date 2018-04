Des cabanes construites en zone Natura 2000 le long de l'Ourthe menacées par une action de Natagora

L'association de défense de la nature Natagora a introduit un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat contre le permis d'urbanisme accordé à la SPRL "cabanes de Rensiwez" pour la construction de plus d'une dizaine de chalets touristiques en zone protégée Natura 2000, indique l'association mardi dans un communiqué.

Selon Natagora, ces chalets devraient être construits au bord de l'Ourthe dans un périmètre classé Natura 2000 abritant des habitats et des espèces protégés, ainsi qu'au sein d'une zone forestière d'intérêt paysager.



L'association pointe le risque de pollution de l'Ourthe, mais aussi la pollution lumineuse et sonore ainsi que l'augmentation de la pression due à la fréquentation humaine "qui entraineraient un impact irrémédiable sur la quiétude des lieux et sur la faune locale", estime Natagora.



Dans un premier temps, le Département Nature et Forêt de la Région Wallonne avait émis un avis défavorable au projet de la SPRL, déjà propriétaire d'un parc de chalets touristiques, mais l'avis définitif le déclare "favorable conditionnel".



"Alors que nous vivons une crise majeure de la biodiversité, tant à l'échelle locale que planétaire, il est inacceptable de sacrifier un site à haute valeur biologique pour des raisons matérielles et économiques. Si l'Ardenne a l'ambition de conserver son attrait touristique exceptionnel, elle a le devoir mais aussi l'intérêt d'en conserver sa richesse naturelle et paysagère", affirme Natagora.