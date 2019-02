Neufchâteau: leur boulangerie partie en fumée, Fred et Natasha en rouvrent deux

Il y a un an, un incendie détruisait complètement la boulangerie de Natasha et celle de son frère Frédérick à Neufchâteau. Douze mois plus tard, ils ont rouvert un commerce et un atelier. Rebondir coûte que coûte, c'est ce qui a motivé Frédérick et Natasha. "C'est terrible de voir toute sa vie partir en fumée. C'est vraiment très dur", témoigne Frédérick. Très vite, ils se sont relevés et les projets sont revenus. "On a discuté, on s'est posé. On a regardé un peu ce qu'on allait faire et les possibilités qu'on avait également. On a tout de suite cherché à refaire quelques chose", fait savoir le frère.

Tel un phénix

Remonter une boulangerie en quelques mois, puis un atelier et enfin un second point de vente. L'ambition du frère et de la sœur est saluée par les habitants de Neufchâteau. "Ils sont tous très heureux. Il n'y a qu'à voir les commentaires sur notre page Facebook. Nous avons que des encouragements et des remerciements. La machine a été remise en route. Que du bon pour l'avenir", poursuit Frédérick. L'aventure continue avec un nouveau projet et un nouveau logo, comme une évidence. "On a choisi le phénix qui renaît de ses cendres. On trouvait cela pas mal par rapport à tout ce qui s'était passé. C'est une renaissance", conclut Natasha.