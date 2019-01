Nuit très mouvementée pour les pompiers de la province du Luxembourg

Grosse nuit de mobilisation pour les pompiers de la Province du Luxembourg, entre le 1er et le 2 janvier. Quatre incendies se sont déclarés, dont deux qui viennent d'être éteints...

Les feux ont eu lieu dans des bâtiments et maisons privés à Arlon, Messancy, Vielsalm et Saint-Hubert. L'incendie de Vielsalm a été le plus violent: la maison touchée a été totalement détruite.

Aucun blessé grave n'est à déplorer. Seules 3 personnes ont du être hospitalisées après avoir inhalée des fumées.