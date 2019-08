"Tornade de l'enfer" entre la Belgique et le Luxembourg (vidéo)

Une violente tornade s'est abattue près de Pétange, un village luxembourgeois situé à 100 mètres d'Athus, commune belge. Il y a de nombreux dégâts et ceux-ci sont importants.

L'IRM (Institut Royal de Météorologie) l'avait prédit: le ciel s'affole ce vendredi sur une bonne partie de la Belgique, à cause d'une masse d'air chaud qui attire les orages.

Actuellement, la situation se dégrade dans l'extrême sud du pays. Nous avons capturé la formation de ce qui ressemble à une tornade près de Pétange, un village luxembourgeois situé à 100 mètres d'Athus, commune belge.

Vous êtes nombreux à nous confirmer l'information. "Tornade de l’enfer au Luxembourg (Bascharage), l’enfer pour le retour de vacances", nous a écrit Leslie vers 18h30. Elle a joint une photos des dégâts, assez impressionnants :

Les pompiers de la zone (près de Messancy) que nous avons contactés étaient assez étonnés, car la situation est relativement "calme", selon eux. Il s'agirait donc d'un phénomène très local.

Pourtant, les dégâts sont nombreux. Comme nous le montre ces photos de notre journaliste Jean-François Six:

Le numéro de téléphone 1722, pour toute intervention non urgente, a été activé vendredi en prévision des fortes précipitations et rafales de vent annoncées ces prochaines heures sur la Belgique. L'IRM a émis un code jaune à partir de vendredi 11h00 pour les averses. Le code jaune samedi est d'application entre 8 heures et minuit pour le vent.





Prévisions météo

L'Institut royal météorologique prévoyait pour vendredi après-midi des averses localement intenses avec un risque d'orage et beaucoup de précipitations en peu de temps. Au sud-est, il y a un risque de grêle. Il a fait assez chaud avec des maxima entre 23 et 27 degrés. Le vent souffle jusqu'à 60 km/h, voire plus sous les orages.

Dans la nuit de vendredi à samedi, des averses orageuses sont attendues dans la moitié est ou sud-est du pays, localement fortes avec risque de grêle ou de rafales. Le temps deviendra assez rapidement sec depuis l'ouest. La nuit sera douce avec des minima entre 15 et 19 degrés. Le vent restera soutenu.

Le début de week-end sera venteux avec des rafales qui pourront atteindre 80 km/h à la Côte. Le ciel se partagera entre nuages et éclaircies et le temps restera le plus souvent sec. Les maxima seront compris entre 21 et 25 degrés. Conditions plus calmes dimanche même si quelques faibles ondées ne sont pas exclues au littoral et en Gaume. Les maxima oscilleront entre 20 et 23 degrés. Le vent perdra son intensité et sera modéré de secteur ouest.