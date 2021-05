Un accident de la route s'est produit ce samedi vers 12h20 dans la rue du Bosquet, à Offagne (Paliseul). A leur arrivée, les pompiers découvrent un seul véhicule en cause. La voiture est complètement sortie de la route, a fait des tonneaux, et s'est arrêtée contre un arbre, sur le flanc. "Il y avait une personne coincée à l'intérieur du véhicule. La désincarcération a été assez complexe vu la position du véhicule. Il a été stabilisé à l'aide de vérins et de sangles. Nous avons ensuité effectué un dépavillonage latéral pour accéder à la victime", précise le porte-parole et chef de la zone de secours Luxembourg, Stéphane Thiry.

Selon ce dernier, la victime a été prise en charge par le "PIT", la Paramedical Intervention Team (équipe d'intervention paramédicale). Ses jours ne sont pas en danger, selon Stéphane Thiry.