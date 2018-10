Peste porcine africaine: "Des kilomètres de clôtures en train d'être installées pour éviter que le virus ne se propage"

La Région wallonne installe depuis hier des clôtures en province de Luxembourg. Elle veut éviter que des sangliers contaminés par la peste porcine africaine ne sortent des zones bien définies. Notre journaliste Sébastien Prophète, en direct de Valensart dans le RTLINFO13H, assistait à cette installation d'envergure. Il commentait les travaux en cours: "Plusieurs sociétés privées sont en train d'installer ces clôtures. Ces clôtures mesurent 1,20 m de hauteur et sont en train d'être installées sur un tronçon de 13 kilomètres 300 mètres. Ces clôtures ne sont pas électrifiées. L'objectif est d'encercler la zone noyau où ont été retrouvées les sangliers infectés et d'empêcher, ainsi que ces sangliers ne se déplacent et que le virus ne se propage, que ce soit à l'ouest ou plus au sud. Plus tard, d'autres portions vont aussi être équipées de ces fameuses clôtures: au final, ce ne sera pas une seule et même clôture continue mais plusieurs portions de clôtures qui vont être installées, tout ça dans le but de laisser la circulation possible sur certaines routes de la zone."