Peste porcine: cinq nouveaux cas recensés en province du Luxembourg

Cinq nouveaux cas de sangliers infectés par la peste porcine africaine ont été constatés en province de Luxemboug par le réseau de surveillance sanitaire de la faune sauvage, rapporte mardi le site internet du quotidien L'Avenir. Ces nouveaux cas ont été confirmés par le cabinet du ministre fédéral de l'Agriculture Denis Ducarme à l'agence Belga, portant le nombre total de contaminations à quatorze.

Les cinq nouveaux animaux positifs à la maladie ont été retrouvés dans la zone de confinement de 63.000 hectares tracée autour d'Etalle.

Mardi, la Commission européenne avait qualifié la réponse belge à la crise de "rapide et proportionnée" et se félicitait de la collaboration à ce sujet entre la Belgique et ses voisins.

Mercredi, Denis Ducarme participera à deux réunions: une conférence interministérielle de politique agricole d'abord, et une réunion de concertation avec l'Agrofront et des représentants du secteur porcin ensuite. Ils aborderont notamment le contenu et les modalités d'application de l'arrêté ministériel, ainsi que des mesures de soutien aux éleveurs.