Peste porcine: encore 3 nouveaux cas officiellement identifiés dans la zone de confinement

Le Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Wallonie a confirmé trois nouveaux cas de sangliers atteints du virus de la peste porcine africaine, vendredi matin. Les individus ont été retrouvés à proximité des six cas déjà répertoriés dans le sud de la province du Luxembourg, indique le cabinet du ministre wallon de l'Agriculture René Collin.

Ces nouveaux éléments portent à neuf le nombre de sangliers contaminés par le virus de la peste porcine et retrouvés morts depuis le 13 septembre. Jeudi, le ministre Collin a reçu les éleveurs de la filière porcine. Afin d'assurer un encadrement et un suivi de proximité, il a demandé au Collège des Producteurs de mettre en place un numéro vert à l'usage exclusif des éleveurs. Ceux-ci peuvent composer le 0470/84.18.67 pour toute question relative aux risques et aux mesures à adopter. Le Collège des Producteurs a par ailleurs désigné une personne relais pour les 58 exploitations situées dans la zone d'infection de 63.000 hectares délimitée par les autorités. "L'objectif est de disposer d'un cadastre évolutif et individualisé de chaque exploitation afin de les encadrer au mieux tout en les conseillant dans les choix stratégiques qui devront être posés dans les semaines à venir", commente le porte-parole du ministre, Pierre Wiliquet. René Collin a réaffirmé de son côté qu'"aucun éleveur ne sera laissé de côté".