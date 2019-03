Plus de 2 kilomètres de câbles dérobés sur une ligne haute tension à Vaux-sur-Sûre: une méthode "très risquée pour le ou les voleurs"

Plus de deux kilomètres de câbles ont été dérobés ces derniers jours sur une ligne à haute tension d'Elia dans la commune de Vaux-sur-Sûre, en province du Luxembourg, a indiqué mardi le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Des mesures supplémentaires ont été prises pour protéger les infrastructures électriques et Elia a porté plainte.

Les vols de cuivre ont été opérés vendredi en plein jour et dimanche en début de soirée. La méthode utilisée, soit escalader les pylônes afin de sectionner les lignes, "est très risquée pour le ou les voleurs", insiste Elia.

Ces câbles sont situés au sommet des lignes et ont plusieurs fonctions, dont celle de protéger les lignes contre la foudre. Si ces vols n'ont pas eu d'impacts "perceptibles" sur le réseau, ils affectent néanmoins les infrastructures et engendrent des coûts importants en termes de matériel et de main-d'œuvre, insiste le gestionnaire, qui a donc porté plainte.

Les patrouilles de contrôle dans le périmètre concerné ont également été augmentées et la surveillance globale du réseau a été renforcée.

Elia demande en outre aux riverains de se montrer vigilants et a mis en place un numéro d'appel spécial, le 03/640.07.00, pour signaler les comportements suspects aux alentours des lignes à haute tension. Le gestionnaire recommande par ailleurs de ne pas approcher les lignes endommagées car elles pourraient représenter un danger.