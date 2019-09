Pour privilégier le circuit court, la commune de Saint-Léger est à la recherche d'un maraîcher

Saint-Léger à la recherche d’un maraicher. La petite commune gaumaise souhaite attirer sur son territoire un producteur de légumes et développer les circuits courts. Et elle y met les moyens.

Saint-Léger met à disposition gratuitement (pour 2 ans minimum et indéterminé si expérience concluante) un champ communal (actuellement en friche) de 2 hectares pour cultiver la terre. La proximité du Grand-Duché de Luxembourg a une forte influence sur les prix des terrains à bâtir mais aussi des terres agricoles. Ce qui complique l’installation de jeunes maraîchers dans la région.

L’idée est ici de passer au-delà de cet obstacle. Les candidats sérieux doivent rentrer leur dossier et business plan auprès de la commune de Saint-Léger, avant le 1er décembre. Objectif, produire des légumes en local, créer un petit marché, et à terme, pourquoi pas, alimenter les cuisines scolaires et repas du CPAS en produits locaux.

Le tout s'inscrit dans le projet AGRINEW porté par le Parc Naturel de Gaume qui vise à faciliter l'installation durable et respectueuse de l'environnement de nouveaux agriculteurs, et en priorité aux jeunes, en restaurant des terrains agricoles.