Pratiquer du ski-joëring en Belgique, c'est possible: en quoi consiste cette activité?

Une petite trentaine de centres de ski seront accessibles ce dimanche en Wallonie, annoncent les différents offices du tourisme. La station de Saint-Hubert, en province du Luxembourg, offre la particularité de proposer du ski-joëring, du mushing et du snowkite.

Installé depuis 2017 sur l'aérodrome civil de Saint-Hubert, le centre de ski de Saint-Hubert propose quatre pistes récemment aménagées. Les fondeurs peuvent ainsi glisser sur des distances de 1 km, 2,5km mais aussi 5km et 8 km, ce dernier tracé offrant un parcours boisé. Les derniers départs sont par contre fixés à 15h. Mais les exploitants proposent aussi, pour la quatrième année consécutive, le ski-joëring (10h-12h et 13h-15h), une activité unique en Belgique qui se pratique avec des skis alpins ou confortablement installé dans une bouée, le skieur étant tiré par un cheval de trait ardennais. Il existe aussi des démonstrations de mushing (chiens de traîneau) ou de snowkite (skis ou snowboard tirés par une voile).



Les amateurs de ski de fond trouveront aussi leur bonheur

En province du Luxembourg, les amateurs de ski de fond trouveront aussi leur bonheur à Samrée, Anlier, Champlon, Senonchamps, Martelange et Chiny. Les amateurs de ski alpin se rendront eux à la Baraque Fraiture.

Mais on pourra aussi pratiquer cette discipline dans cinq autres centres situés en province de Liège: Mont des Brumes (Stoumont), Monty (Lierneux), Val de Wanne (Trois-Ponts), Thier des Rexhons (Spa) ainsi qu'à la piste de ski alpin d'Ovifat. Dans les Cantons de l'Est, qui subiront ces dimanche et lundi la concurrence des festivités carnavalesques, quatorze autres centres demeurent accessibles : le signal de Botrange, le mont Rigi, la Baraque Michel, les crêtes de Xhoffraix, le mont Spinette, la Maison du parc (Hautes Fagnes), Rocheratch, Weywertz, Worriken et Elsenborn, (Eifel), Manderfeld et de Losheimergraben (Vallée de l'Our) mais également à Haus Ternell (Eupen) et aux Houyres (Malmedy). Rappelons enfin que l'on skie aussi dans le Hainaut du côté de Chimay (piste de Rièzes) mais également dans le Namurois à la Croix-Scaille (Gedinne).