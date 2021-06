Près de Bastogne, Grégory vient de créer un glamping en plein cœur de la nature à l’ancien moulin de Neffe

À Neffe, à quelques kilomètres de Bastogne, le traiteur bastognard Grégory Jaspar vient de créer un camping éphémère assez original. Au milieu d’un écrin de verdure de plusieurs hectares, quatre tentes sont installées sur une grande terrasse en bois équipée d’un auvent et de fauteuils.

Chacune des quatre tentes dispose de son espace privatif avec lavabo, douche et toilette, aménagé dans les anciennes écuries. Cette annexe est en même temps exploitée par un agriculteur dont les brebis et chèvres passent à proximité des tentes. Posé au milieu de la nature, en bordure de rivière et d'un ancien moulin, ce camping est une alternative à mi-chemin entre le confort d’une nuit à l’hôtel ou dans un gîte rural et le côté nature et la liberté offerte par l’hébergement dans un camping. Un emplacement est aussi prévu pour faire un feu de bois près de sa tente en soirée. Des formules combinées avec une visite du Bastogne War Museum ou une promenade dans les alentours en jeep militaire sont également proposées.

Les glampeurs peuvent siroter leur apéro sur la terrasse de leur tente et, à quelques pas de là, déguster des produits de terroir cuisinés dans le restaurant éphémère "Le Temps d’une Saison" posé dans ce cadre champêtre et verdoyant. Ce restaurant a été créé l’an dernier par le traiteur en attendant que son activité de traiteur retrouve son rythme normal.

Le glamping éphémère fera vivre le site en attendant l’ouverture du gîte prévue dès la Toussaint dans une belle bâtisse de caractère. Ces tentes sont accessibles à tous, à deux ou en famille (4 personnes maximum). Des lits supplémentaires peuvent être installés pour les enfants. Le prix se situe aux alentours de 120 euros pour deux personnes avec petit-déjeuner inclus. Les premiers glampeurs sont attendus d’ici une semaine.