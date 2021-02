Privés de voyage, les Belges se rabattent sur les villages de vacances du pays

Cette semaine de vacances sera particulière. D'habitude, en cette période, les stations de ski sont prises d'assaut. Mais cette année, elles sont désertes. Beaucoup de Belges ont décidé de modifier leurs plans. Ils se sont donc rabattus sur les villages de vacances du pays, comme celui de Viesalm, dans la province de Luxembourg.

Dans ce lieu, des poneys qui vont porter des centaines d'enfants sur leur dos. Plus de 900 Belges sont attendus rien que ce lundi.

"Il faut s'adapter sinon on ne vit plus", a confié une vacancière. "Les activités sont chouettes. Il n'y en a pas beaucoup à cause du confinement, mais on s'amuse bien", a expliqué une petite fille. "On est très stressé par la période du covid. Mais il faut qu'on recommence à voyager. C'est important pour nous", a répondu un homme.

