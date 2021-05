Quatre jeunes ont sauvé une vieille dame de sa maison en feu à Aubange: "Je suis monté sur le toit, on a pété la vitre"

Ce sont les héros du jour ! Dans le petit village d'Aubange en province de Luxembourg, un incendie s'est déclaré dans une maison. Et avant l'arrivée des pompiers sur place, 3 jeunes du quartier, aidés un peu plus tard par un quatrième, ont réussi à évacuer les habitants au péril de leur vie. Tout le monde va bien. Ils racontent ce sauvetage dans le RTL info 13h.

Il était 2h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi dernier, quand la maison a pris feu. De l'autre côté de la rue, trois jeunes font la fête avant que l'odeur de la fumée ne les atteigne. "Je me dis que ce n'est pas normal, cette odeur. Donc je suis tout de suite sorti, et j'ai vu de la fumée qui passait sur le côté", explique Flavio, 18 ans. "J'ai couru sur le côté et j'ai vu qu'il y avait du feu dans la maison".

Sans perdre une seconde, en attendant l'arrivée des pompiers, Flavio, Anthony et Nolan sortent les extincteurs, préviennent le voisinage puis remarquent une septuagénaire, restée prisonnière des flammes. "On entendait 'Je suis là, au secours'. Mais avec la fumée, c'était compliqué de voir".

Les trois amis ont osé s'aventurer dans la maison pour la sortir. "Je suis monté sur le toit, on a pété la vitre, on a essayé d'éteindre".

Habitant la maison mitoyenne, Cédric est sorti juste à temps, avec sa compagne et leur bébé âgé d'un an.

Adam, un migrant soudanais arrivé en Belgique il y a 4 ans, est venu prêter main forte sans se poser de questions. "C'était bien pour elle, et pour moi aussi. Je suis très heureux d'aider des personnes, c'est important. Si quelqu'un cherche de l'aide, il faut l'aider", nous a-t-il déclaré.

Aucune victime n'est à déplorer.