Quelle sera la vache la plus sexy? "C'est un concours de beauté que l'on peut comparer à celui des Miss"

Un concours de vaches haut de gamme et des spectacles équestres a lieu actuellement à Libramont, dans la province de Luxembourg.

C’est un concours tout à fait inédit qui se tient ces vendredi et samedi sur le site de la Foire de Libramont: le Championnat européen de la race bovine Holstein.

On appelle ça une confrontation et ce concours qualifié d’Eurovision de la vache Holstein n’avait plus été organisé en Belgique depuis 15 ans. Les meilleurs éleveurs européens viennent montrer au jury international leurs plus belles vaches. Au total, 19 pays sont représentés et 142 vaches d’élite, dont 16 belges jugés sur plusieurs critères.

"On est vraiment sur un concours qu'on peut comparer à celui des Miss chez nous. C'est basé sur l'aspect extérieur, la morphologie et la beauté. Ce sont des vaches qui ont déjà démontré leur qualité à travers les années ou lors des derniers concours", raconte Jean-Baptiste Decheppe, éleveur de Holstein en Meuse française.

"Il y a énormément de critères qui font que l'on définit la morphologie. C'est la solidité, le format et les qualités de mamelles de l'animal", explique l'éleveur. Avant d'ajouter: "On regarde aussi la qualité de ses membres et la facilité qu'elle a pour se déplacer".





Soigner la tonte et la propreté des bêtes



Pour le concours, les éleveurs soignent l'apparence de leurs animaux en soignant la tonte et leur propreté. "C'est un peu comme une Miss qui ne doit pas se louper au niveau de son chignon ou de son maquillage", sourit Jean-Baptiste Decheppe.

Après 15 ans d'absence en Belgique, la "Confrontation", organisée tous les trois ans seulement, attire la crème européenne des éleveurs de Holstein rouge et Holstein noire. Un véritable concours Eurovision de ces races, ont commenté mardi les représentants des organisateurs: la Foire de Libramont, l'Association wallonne de l'Elevage et le garant de la préservation de la race, le Herd-Book Holstein.

37 jeunes éleveurs européens participentt à des compétitions de "clippage" (préparation finale des animaux pour un concours) et de "showmanship" (présentation des animaux) qui leur sont réservées. Une criée propose 250 animaux aux enchères et les trois halls d'exposition du LEC abritent une soixantaine d'exposants représentant le secteur de l'élevage laitier, spécifique de la race Holstein.