Rave party à Arlon: voici comment la police a fini par déloger les derniers fêtards

Une rave party, une fête illégale, battait son plein depuis mardi soir à Stockem (Arlon) dans les anciens ateliers désaffectés de la SNCB. La nuit du réveillon, il y avait entre 1.000 et 1.500 personnes. Les derniers fêtards ont quitté les lieux de force ce jeudi matin: la police a dû les déloger. Bilan: deux policiers blessés et 35 personnes arrêtées.

La rave party illégale avait commencé au réveillon est s'est finalement poursuivi jusqu'à ce jeudi matin, au grand dam des habitants dérangés pendant deux nuits. La nuit du Nouvel An, il y avait entre 1.000 et 1.500 personnes sur le site.

Hier mercredi, il en restait encore 400, selon la première échevine d'Arlon, et les choses avaient dégénéré avec la police locale, soit 14 agents. "La police s'est rendue sur place mais elle a été caillassée. Ça n'a pas été simple. Il y a manifestement un noyau dur qui voulait absolument que l'événement soit organisé", a-t-elle ajouté.

Deux policiers ont été légèrement blessés lors d'un affrontement avec une centaine de personnes armées. "C'était une sorte de milice privée, en treillis militaire, avec des cagoules, des barres de fer, des nunchaku", précise Michael Collini, chef de corps de la zone de police locale.

Après cette intervention, "pour éviter tout débordement, on s'est résolu à laisser la rave party se dérouler", explique la bourgmestre.

C'est finalement ce jeudi matin que la police locale avec l'appui de la police fédérale a pu intervenir de manière plus sécurisée en raison du nombre de fêtards en diminution. Une centaine de participants étaient encore présents. "On a essayé d'intervenir au moment où c'était le plus calme, c'est-à-dire quand les gens retournaient dormir dans les voitures, et on a essayé d'agir très rapidement pour arrêter la sono et les organisateurs", nous a déclaré.

35 personnes ont été arrêtées administrativement et le matériel destiné à diffuser la musique a été saisi.

De nombreux riverains s'étaient plaints d'avoir passé des nuits atroces à cause de la musique forte et des incivilités autour du lieu.