Redu: le village du livre est déserté

Redu a de plus en plus de mal à attirer du monde en raison notamment de la fermeture des cafés et restaurants qui permettaient aux touristes de faire une pause. Libraire depuis 30 ans, Pascal Grognard reste ouvert les week-ends. Mais il ne voit passer qu’une à deux personnes par jour. La traditionnelle fête du livre de Redu a lieu chaque année à Pâques. Aucune décision n'a encore été prise quant à son maintien ou pas.

Redu est le village du livre depuis 1984. Le petit village ardennais (situé dans la commune de Libin) a connu ses heures de gloire et des milliers de visiteurs dans les années 90 et début 2000. L’arrivée du numérique et des ventes par internet a alors donné un coup de frein et certaines librairies ont dû fermer leurs portes. Il en reste une petite dizaine aujourd’hui.

Confinement oblige, les librairies de Redu ont dû rester fermées de mars à juin. Puis elles ont connu des mois d’été exceptionnels avec une fréquentation qu’on n’avait plus connu depuis des années, les Belges étant en grande partie restés au pays cette année. Et ils avaient besoin de se changer les idées.

Pas de décision concernant la fête du livre à Pâques

Mais depuis octobre et la fermeture de l’horeca, c’est la catastrophe. Les rues sont désertes. Plus possible d’aller boire un bon verre, un café ou manger un bout avant ou après la petite visite dans une ou plusieurs librairies du village. Et les wc publics sont fermés. La fréquentation s’est effondrée, même pendant les dernières vacances de Noël.

A Redu, rares sont ceux qui aujourd’hui encore ouvrent leurs étals toute la semaine. Plusieurs travaillent sur rendez-vous. C’est le cas de Pascal Grognard. Il tient une librairie spécialisée en BD depuis plusieurs décennies, dans le centre de Redu. Il y a trois ans, il a dû faire de son activité principale une activité complémentaire et trouver un autre travail en semaine pour continuer de gagner sa vie. Le contexte sanitaire n’arrange donc rien. Désormais, il n’a plus que quelques rares clients le week-end.

Et l’inquiétude grandit au fil des semaines de voir annuler pour la seconde fois la traditionnelle fête du livre qui attirait du monde à Redu chaque week-end de Pâques et qui lançait la saison dans le village du livre. Même si sur place, on est bien conscient que pareille manifestation ne pourra pas se tenir dans le contexte sanitaire actuel.

Les libraires serrent les dents

Les libraires comptent beaucoup sur la réouverture de l’horeca et le retour des touristes pour revoir les visiteurs arpenter en nombre leurs rayons. Quant à la vente via internet, c’est plus compliqué pour des livres d’occasion et cela ne remplacera jamais le plaisir de déambuler dans les différentes librairies du village.

Redu, village du livre n’est pas mort pour autant. Les libraires comptent rebondir dès que la situation sanitaire s’arrangera. En attendant, ils serrent les dents.

