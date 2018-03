Scandale Veviba: les salariés défendent leur honneur et craignent pour leurs emplois

Les travailleurs employés par l'entreprise Veviba de Bastogne ont livré leurs sentiments dans un communiqué, moins d'une semaine après le début du scandale qui met en cause leur société. "Nous souhaitons communiquer notre incompréhension face à la situation de ces derniers jours", indique ce communiqué signé de la mention "toute l'équipe de Bastogne".

"Nous aimerions par la même occasion rétablir la vérité sur nos conditions de travail et réagir face aux propos mensongers qui ont été publiés", assurent encore les travailleurs. "Pendant de nombreuses années, nous avons assuré les livraisons de nos viandes dans la grande distribution avec tout le respect et le professionnalisme dus à notre métier. Des contrôles réguliers d'organismes internes et externes nous ont toujours assuré une production rigoureuse aussi bien en matière de traçabilité que d'hygiène. Étant nous mêmes consommateurs de nos propres produits, nous voudrions rassurer l'opinion publique quant à la qualité de nos préparations", conclut le personnel qui affirme rester uni et attendre avec impatience de pouvoir reprendre son activité.



Lundi, direction et travailleurs se sont réunis afin d'évoquer la situation. "Les deux managers présents ont rassuré le personnel qui s'inquiétait tant pour les contrats de travail que pour les salaires", explique Tiphaine Malchair de la FGTB Horval. "La direction a assuré qu'elle mettait tout en oeuvre pour pouvoir rouvrir rapidement même si aucun timing ne peut encore être avancé". La nature exacte des reproches de l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire (Afsca) n'a pas pu être évoquée car pas encore connue. "Nous espérons en savoir plus dans les jours à venir", dit encore Madame Malchair. Veviba emploie une centaine de travailleurs fixes sur le site de Bastogne.