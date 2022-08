Sécheresse: deux feux de broussailles se sont déclarés en province de Luxembourg

Deux feux de broussailles se sont déclarés hier en province de Luxembourg. L'un à Auchan le long de l'E411, et l'autre à Tellin. Là aussi, le vent et la sécheresse ont rendu le travail des pompiers difficile.

Il était 15h30 ce jeudi lorsque le feu s'est déclaré dans un champ situé le long de l'E411. Sur des images amateurs, on peut voir l'incendie s'étendre sur plusieurs centaines de mètres et se propager en quelques minutes aux abords de cette forêt avec des sautes de flammes de 40 mètres.

Les pompiers de la zone de secours de Dinaphi (Dinant-Philippeville) se sont lancés dans une vraie course contre la montre. Au total, 20 soldats du feu et 6 véhicules sont mobilisés.

Patrice Lietard, porte-parole de la zone de secours Dinaphi nous décrit l'amplitude inhabituelle de l'incendie: "C'est un feu de broussaille, mais on peut quasi déjà parler de feux de forêt. C'était dans ma carrière le feu le plus étendu... On est sur six à sept hectares avec la problématique que le feu est parvenu à arriver dans une forêt de feuillus et cette forêt de feuillus s'est embrasée".

Un hélicoptère de la police a dû intervenir pour éteindre les flammes. A 18 heures, les pompiers de la zone de Luxembourg ont pris le relais. Le feu ne sera maîtrisé que deux heures plus tard.

Stéphane Thiry, commandant de la zone de secours Luxembourg détaille cette intervention hors du commun: "Il y a deux difficultés majeures. La première, c'est qu'il y a eu plusieurs sautes de feu, ce qui veut dire que de nouveaux foyers se sont générés. C'était assez surprenant pour les équipes. Et deuxièmement, la vitesse de propagation. On avait un vent qui était assez soutenu".

Au lendemain de l'incident, il y a encore des fumerolles un sol noir et des arbres calcinés.

"Tout cela a été complètement calciné, carbonisé et puis, abondamment noyé pour éviter toute reprise. On voit à certains endroits que le sol est encore gris", nous décrit Stéphane Thiry.

Un autre incendie s'était déclaré hier le long de l'autoroute E411 à hauteur d'Auchan. C'est un feu de camionnette qui s'est propagé, mais il a été maîtrisé quelques heures plus tard.