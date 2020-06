Sécheresse en Wallonie: les habitants d’Habay doivent restreindre leur consommation en eau

La commune d’Habay vient de prendre un arrêté de police relatif à l’utilisation de l’eau de distribution. Elle s’ajoute à la liste des communes luxembourgeoises qui ont déjà décidé ces restrictions ces derniers jours, alors que l’été n’a pas encore débuté.



Les Habaysiens viennent d’en être informés via un courrier. Comme à Tellin et Gouvy en province du Luxembourg, il est interdit d’utiliser l’eau de distribution pour remplir une piscine, arroser sa pelouse ou encore nettoyer sa voiture et ses allées. L’arrosage des jardinières et potagers reste autorisé mais uniquement en dehors des périodes d’ensoleillement.



L’objectif de ces mesures et de prévenir tout risque de pénurie. Pas encore de manque en ce moment mais des réserves qui se vident et cela survient de plus en plus tôt ces dernières années.



Comme la population de la commune d’Habay augmente, il y a plus de constructions et de besoins. Les autorités travaillent à la recherche de nouveaux captages et de puits en profondeur, pour être moins dépendant des captages de surfaces, qui arrivent plus rapidement à sec.



La population est donc appelée à faire preuve de bon sens, alors que la sécheresse menace une fois de plus. Les mesures de restrictions seront d’application jusqu’au 31 octobre.