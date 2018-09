Sirènes de police, hélicoptères, ambulances…mais que se passe-t-il à Virton ?

"Ma maman habite à Virton et vient de me signaler que la police française a déployé de gros moyens le long de la frontière près de Virton. La police belge a déployé de gros moyens avec un hélicoptère qui tourne au- dessus de la région virtonnaise", nous écrit un alerteur via le bouton orange Alertez-nous. De nombreuses personnes nous sont signalé la présence d’un hélicoptère en position stationnaire au-dessus de la commune de Virton dans la procince du Luxembourg. Renseignement pris, ce déploiement est le fruit d’une reconstitution judicaire, celle de la mort de Raymond Lochet.

Le principal suspect Éric Flammang est accusé d’avoir noyé Raymond Lochet en février 2017 suite à un accident de voiture. François Culot, bourgmestre de Virton, indique "que la présence de l’hélicoptère au-dessus de Virton est due à la reconstitution de cet évènement. Les policiers et ambulanciers avaient ordre de ne pas activer les sirènes mais une erreur s’est produite" ce qui a provoqué chez la population une inquiétude et de nombreuses interrogations en témoignent les messages reçus à notre rédaction.