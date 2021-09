Soupçons de viol sur un enfant résidant dans un centre d'accueil de la province du Luxembourg: d'abord privé de liberté, un jeune Afghan a été libéré

Le week-end dernier, un Afghan d’une vingtaine d’années, et résidant dans un centre d’accueil de la province du Luxembourg, a été privé de liberté suite à des accusations de viol sur un enfant âgé de moins de 10 ans. Le jeune homme est arrivé en Belgique il y a un mois via le Pakistan puis la Syrie et enfin les Balkans.

Résidente dans le même centre d’accueil, la maman de la victime a informé les services de police qu’un médecin avait constaté des blessures sur son enfant, jugées compatibles avec un acte de pénétration sexuelle.

Les soupçons ont alors rapidement porté sur l’un de ses concitoyens, tout juste majeur. Le suspect avait passé quelques minutes dans la plaine de jeux extérieure avec la victime.

Privé de liberté, le suspect, qui conteste les faits, a été longuement auditionné par les services de police avant d’être présenté à un juge d’instruction dans les heures suivantes, le parquet du Luxembourg sollicitant sa mise en détention provisoire.

L'enquête suit son cours

Finalement, le juge d’instruction en charge du dossier a estimé qu’aucun élément ne permettait, même provisoirement, d’imputer les faits à ce jeune homme. Par conséquent, il a été remis en liberté, sans que ne lui soient imposées de conditions à respecter.

Contacté par nos soins, l’avocat du suspect, le pénaliste Olivier Dupont, a rappelé que lorsqu’un suspect n’est pas inculpé par le juge d’instruction, sa présomption d’innocence peut être considérée comme renforcée, sauf éléments nouveaux. L’avocat n’a toutefois pas tenu à évoquer les éléments précis de ce dossier.

L’enquête se poursuit. Il n’est pas exclu que d’autres personnes soient interpellées dans les jours à venir.