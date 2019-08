Sur son vélo, Alain parcourt le tout nouveau tronçon de l'E420: "Ce sera mieux que la vieille route de Brûly" (vidéo)

C’est un évènement très attendu à la frontière franco-belge. Pour contourner Couvin, une toute nouvelle portion d’autoroute s’ouvre ce mardi. Longue de 14 km, elle relie Frasnes à Brûly. Avant l’arrivée des voitures, elle était inaugurée ce samedi matin.

L'autoroute E420 est bien calme ce matin. Cette nouvelle portion ne sera accessible aux véhicules qu'à partir de mardi. Il y a 2 voies dans chaque sens. Sur son vélo, Alain est le premier à parcourir le tronçon: "C'est beau et bien. Ce sera mieux que la vieille route de Brûly, l'ancienne Nationale 5. Maintenant, il faut voir si cela plaît à tout le monde. Il y a des gens dans Couvin qui ne sont pas contents, et d'autres qui le sont...", explique-t-il.





Les 14 kilomètres de voirie contournent Couvin et permettent de rejoindre la France, équipée elle-aussi depuis l'an dernier d'un nouveau tronçon d'autoroute. L'objectif de cette E420 est d'améliorer le trafic entre le nord et le sud de l'Europe, désengorger Couvin et dynamiser l'économie locale.





Jacques Dehalu, administrateur délégué de la SOFICO (société wallonne de financement complémentaire des Infrastructures) nous décrit les avantages économiques que ce tronçon va générer: "La résorption de ce chaînon manquant va apporter une densité économique beaucoup plus importante et que tous les études ont caractérisée comme telle. Lorsque vous faites référence aux autres chantiers de même nature que nous avons faits, tous les parcs d'activités se sont remplis dans les mois suivants."

Coût du projet: 130 millions d'euros. Ces responsables estiment que 20.000 à 25.000 véhicules emprunteront ce tronçon chaque jour.