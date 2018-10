Suspicions de fraude électorale à Neufchâteau: des perquisitions menées au palais de justice pour de probables fausses procurations

Une information judiciaire a été ouverte par le parquet du Luxembourg à la suite de probables utilisations de fausses procurations dans le cadre des élections communales ce 14 octobre 2018 dans le canton de Neufchâteau, a annoncé le parquet du Luxembourg.

Le juge d'instruction Jacques Langlois a été requis d'instruire mardi pour faux et usage de faux à charge de X. Des perquisitions ont été menées mercredi dans le palais de Justice de Neufchâteau, là où étaient préservés les procès verbaux des bureaux électoraux. L'ensemble des documents et bulletins émanant des bureaux de vote et de dépouillement ont été saisis. L'enquête est menée par la police judiciaire fédérale et suit son cours, précise le parquet.

Au lendemain des élections, l'ancien bourgmestre MR de Neufchâteau, Yves Evard, qui n'a pas réussi à reconquérir le maïorat face au député-bougmestre cdH sortant, Dimitri Fourny, avait évoqué des anomalies de procuration. Sa liste Pour Vous a décroché 8 sièges (sur 19) tandis que la liste Agir Ensemble de M. Fourny a obtenu 10 sièges. "On a constaté que des citoyens qui souhaitaient aller voter, notamment via une procuration, au moment où ils se sont présentés pour voter pour un parent proche, la président du bureau leur a signifié que quelqu'un était déjà venu voter avant eux pour cette personne. On a souhaité que ce soit acté dans les pv", a-t-il expliqué à nos confrères de TV Lux.

Les parents proches dont il est question seraient toutes pensionnaires d'un home géré par le CPAS de la ville.