Tenneville: les accidents se multiplient sur la nationale 4 en cours de sécurisation

Le chantier de sécurisation de la nationale 4 est en cours depuis le mois d'avril dans la traversée de Tenneville. De 4 bandes, la route est passée à deux voies qui se croisent à certains endroits. Depuis quelques semaines, les accidents se multiplient. Ils sont parfois mortels.

"On a des accidents frontaux parce qu'il y a une tentative de dépassement, on a oublié qu'on était dans le chantier et puis quelqu'un vient en face. On a aussi eu des accidents dû à des assoupissements, des décontractions donc on se déporte de sa bande et on va dans la signalisation du chantier", rapporte le bourgmestre de Tenneville Nicolas Charlier.

Des mesures ont été prises comme le renforcement de la signalisation et des contrôles de vitesse. La fin du chantier à Tenneville est prévue pour juillet prochain.

