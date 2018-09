Travaux sur la E411 à la frontière luxembourgeoise: des FILES INTERMINABLES

Si vous devez aller travailler chez nos voisins luxembourgeois aujourd'hui et que vous vous apprêtez à prendre l'autoroute E411, nous vous conseillons de vous poser un instant pour trouver un autre chemin. Entre Habay-la-Neuve et la frontière, il y a pour l'instant plus d'1h d'embouteillages !

Entre Arlon et Sterpenich, depuis cette nuit, il n'y a plus qu'une seule bande de disponible et cette situation durera plusieurs mois, le temps de rénover la route. Manque de chance, ce matin, un accident s'est produit dans les files à hauteur de Stockem.

Les files ne vont pas se réduire, ce matin, cela ne sert donc à rien d'essayer de passer, vous allez rester coincé.

Les axes secondaires vont rapidement être surchargés également.



Le chantier devrait se terminer, au plus tôt à la fin de l’année, au plus tard au printemps.