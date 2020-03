Trois individus à bord d'un véhicule français foncent sur un barrage policier à Tintigny: les agents ouvrent le feu

La police a ouvert le feu mardi matin en direction d'un véhicule suspect. Il fonçait en direction d'un barrage policier à Bellefontaine (Tintigny), a indiqué le parquet du Luxembourg. L'un des occupants du véhicule a été légèrement blessé au pied.

Les forces de police ont d'abord voulu procéder au contrôle de ce véhicule immatriculé en France. Lors de l'interpellation, le véhicule a foncé dans le barrage policier, manquant de heurter et de blesser grièvement un policier. Plusieurs membres des forces de l'ordre ont tiré en direction du véhicule, qui a pu être immobilisé. Les trois suspects se trouvant à son bord ont été interceptés et privés de liberté. L'individu légèrement blessé a reçu les soins nécessaires et a pu quitter l'hôpital dans les heures qui ont suivi.

Le laboratoire de la police technique et scientifique est descendu sur place et l'enquête a été confiée à la police judiciaire fédérale. Le parquet précise que les suspects seront interrogés dans la soirée de mardi et que le dossier sera mis à l'instruction mercredi pour association de malfaiteurs, entrave méchante à la circulation et rébellion armée, sous réserve d'autres infractions à déterminer. L'enquête suit également son cours.