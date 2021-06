Une attraction mêlant karting électrique et jeu vidéo ouvre au WEX de Marche-en-Famenne: "C'est vraiment très intuitif"

C'est un mélange de karting et de jeu vidéo, à travers 5 jeux disponibles pour les plus de 12 ans. Une expérience immersive qui permet au complexe de se relancer après 1 an et demi d'inactivité.

Du kart électrique plongé dans le noir... enfin pas tout à fait. Car ici, au Wex de Marche-en-Famenne, on innove avec le Battelkart. Créé par un Mouscronnois, le concept allie le karting à la réalité augmentée. En plus de piloter, les participants sont littéralement immergés dans des jeux vidéos.

"On a à peine deux boutons pour reculer, un bouton help s'il y a un souci et alors un bouton bonus parce que dans ce jeu ces gens peuvent tirer une flaque d'huile. Ils peuvent tirer des projectiles. C'est vraiment très, très intuitif", raconte Julie Wery, chargée de communication au WEX.



5 jeux différents sont proposés sur une surface de 3500m² grâce à 50 vidéoprojecteurs. Cyril est conquis. "On a l'impression d'être dans un jeu vidéo sauf qu'on n'est pas derrière notre écran. On joue avec des vraies personnes", témoigne-t-il.



La piste peut accueillir jusqu'à 12 participants. Seuls conditions avoir minimum 12 ans et mesurer au moins 1m45. Une expérience immersive à découvrir au Wex à partir de ce mercredi.