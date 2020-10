Un automobiliste perd la vie dans un accident sur la E25

Un automobiliste a perdu la vie dimanche matin dans un accident de la route sur la E25 à hauteur de Malempré, a indiqué la zone de secours Luxembourg. La circulation a dû être temporairement interrompue en direction de Liège.



Il était environ 06h00 lorsque l'automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a terminé sa course sur le toit. Le conducteur est seul en cause, a précisé le parquet du Luxembourg. On ignore les causes exactes de l'accident mais la chaussée rendue glissante par les conditions météorologiques pourrait avoir joué un rôle. La circulation en direction de Liège a dû être interrompue pendant une heure environ. Elle a depuis été rétablie.