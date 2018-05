Un camion percute un poteau, se renverse sur le flanc et perd son chargement sur la nationale 4 à Fauvillers

Photo envoyée via alertez-nous

"Il y a un accident sur la nationale 4 à hauteur de Fauvillers", nous écrit ce matin via le bouton orange alertez-nous un automobiliste qui passait par là. "Un camion a percuté un poteau d’éclairage sur la nationale 4 à hauteur de Fauvillers vers Arlon. Il a versé sur le flanc et a perdu une partie de son chargement de terre sur la route", nous renseigne ce matin notre Mister Trafic, Florent Tondeur. Le dépannage risque de prendre du temps. La police estime que la chaussée va être encombrée jusqu'aux environs de midi. Les bandes d’arrêt d’urgence et de droite sont bloquées. Il y a peu d'embarras de circulation pour le moment.