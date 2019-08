Un corps décapité et brûlé découvert enseveli dans les bois d'Erezée

Le corps d'un homme, décapité et brûlé, a été découvert jeudi soir, enseveli sous de la terre, dans les bois d'Amonines (Erezée, province de Luxembourg), rapporte vendredi La Meuse du Luxembourg sur son site internet. Le parquet de Liège, qui est en charge de l'enquête, confirme qu'un cadavre "dans un sale état" a bien été mis au jour à Erezée. Aucune autre information ne sera communiquée d'ici lundi.



"Nous pouvons confirmer que nous avons retrouvé un corps qui était dans un sale état, mais le dossier est à l'instruction et je ne peux pas vous donner plus d'information avant lundi", a déclaré la porte-parole du parquet de Liège, contactée par l'agence Belga. L'enquête est menée par la police judiciaire fédérale de Liège.

D'après une source citée par le quotidien, cette découverte serait liée à un meurtre impliquant "des gens du milieu", "venus cacher le corps dans les bois d'Amonines".

La découverte du cadavre aurait eu lieu à la suite de l'arrestation récente d'une ou de plusieurs personnes issues du milieu criminel, précise La Meuse du Luxembourg.

La cellule d'identification des corps de victimes (DVI) était attendue sur place dans le courant de la journée de vendredi, selon le site de Sudpresse.