Un échafaudage soufflé par le vent à Marche-en-Famenne

Un échafaudage s'est partiellement effondré ce mercredi en fin d'après-midi à Marche-en-Famenne. "La chaussée de l'Ourthe est bloquée par la police et les pompiers", nous a prévenus Elsa via notre bouton orange Alertez-nous, tout en envoyant une photo:





La structure, installée sur le chantier d'un immeuble à appartements le long de la chaussée de l'Ourthe, s'est détachée sous la force du vent. Les secours ont été envoyés sur place pour sécuriser la zone et éviter une chute complète des échafaudages. Aucun blessé n'est à déplorer.