Deux accidents mortels dans la province du Luxembourg ce vendredi

Un accident est survenu ce vendredi après-midi sur la N4 à hauteur de Martelange en direction de Luxembourg. Selon des informations communiquées par Stéphane Thiry, commandant de la zone de secours Luxembourg, deux voitures et une camionnette sont impliquées.

Une personne est décédée dans la collision, une autre a été transportée à l'hôpital. On ne connaît pas son état de santé. Les équipes de secours de Bastogne et d'Arlon sont actuellement sur place. La police fédérale renseigne sur son site internet que le passage sur la N4 est difficile et la circulation fortement ralentie.

Un autre accident mortel s'est produit vendredi après-midi sur l'autoroute E411 à hauteur de Tellin, dans la province de Luxembourg, rapporte le groupe Sudpresse. La police de la route rapporte d'importants ralentissements en direction du Luxembourg.

Les pompiers des postes de Rochefort et Beauraing se sont rendus sur les lieux ainsi que trois ambulances. Une voiture immatriculée au Luxembourg et un camion sont impliqués. Selon le parquet, la voiture se rabattait sur la bande de droite quand elle a percuté l'arrière du camion qui roulait à faible allure dans la côte de Tellin. Le passager de la voiture, né en 1981, est décédé.

Le conducteur a quant à lui été blessé et emmené aux urgences.Les faits se sont produits aux alentours de 15h. Un balisage a été mis en place à hauteur de l'accident, entraînant des ralentissements et la formation de bouchons, souligne la zone de secours aux alentours de 16h30, précisant que la situation devrait encore durer.