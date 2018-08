Un homme interrompt un bal à Ruette avec une bêche à la main: la police l’a interpellé

Ce lundi vers 1h du matin, un homme a sectionné les câbles d’alimentation d’électricité du bal à Ruette (Virton), dans la province de Luxembourg. La police l’a interpellé.

"Alors que la fête du village battait son plein, un homme armé d'une bêche a sectionné tout le câblage électrique qui alimentait le bal", a expliqué Maxime, qui nous a contacté via le bouton orange Alertez-nous.

Ce bénévole, qui assistait aux festivités, raconte la scène qui s'est déroulée devant ses yeux.

"Je suis le premier à l’avoir vu arriver. Je travaillais en tant que bénévole au bar. Il s'en est pris à plusieurs personnes qui se trouvaient sur place en les menaçant avec sa bêche", assure-t-il. "Avec quelques personnes, on a essayé de l’arrêter pour savoir pourquoi il avait fait ça et il a pris la fuite. On ne connaît pas ses motivations. On pensait au départ qu’on faisait trop de bruit, mais ça semble un peu fou. Personne n’a été blessé. On a eu un peu peur. Cette personne habitait le village."

L'homme a finalement été arrêté par la police de Virton, qui nous confirme être intervenue sur les lieux. Cette dernière indique que l'individu a voulu "interrompre la fête", car il se plaignait du bruit causé par les festivités.

Le Club des Jeunes de Ruette déplore de son côté des dégâts matériels sur l'installation électrique et des pertes financières dû à la coupure de courant.