Un homme de 31 ans perd la vie dans un accident à Meix-devant-Virton

Un homme de 31 ans a perdu la vie mercredi soir dans un accident de la route à Meix-devant-Virton, indique le parquet du Luxembourg jeudi matin.



L'accident s'est produit vers 18h45, rue de Launoy, à hauteur du pont du chemin de fer. L'automobiliste aurait perdu le contrôle de son véhicule dans un virage. D'après le parquet, il circulait à une vitesse excessive supérieure à 120km/h. La violence du choc fut telle que la voiture a été coupée en deux et son conducteur, tué sur le coup, précise le parquet. Des stupéfiants et de l'alcool ont été retrouvés dans la voiture, ajoute le parquet, soulignant que le conducteur roulait probablement sous influence. L'automobiliste étant seul en cause, aucune investigation supplémentaire ne sera menée, a indiqué le magistrat de garde au moment des faits.