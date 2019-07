Un impressionnant incendie ravage des champs à Durbuy (vidéo)

Fabrice nous a signalé l'incendie de champs à Septon sur le territoire de Durbuy. Les flammes s'étirent sur une centaine de mètres et touchent un champs de blé et de maïs selon Fabrice qui nous a soumis d'impressionnantes photos via le bouton orange Alertez-nous. Les fermiers auraient essayé de juguler le feu en rabattant le blé mais le vent nourrit les flammes qui se propagent. Vers 14h, les pompiers étaient arrivés sur place. "C'est le branle-bas de combat", nous indiquait les hommes du feu.



© Fabrice Mahin via Alertez-nous





© Charles Monneau via Alertez-nous